18 омичей погибли на воде с начала сезона в 2023 году

Фото: МЧС России по Омской области
В 2023 году с начала сезона на воде погибли 18 омичей. Об этом сообщают в региональном управлении МЧС.
Как отмечают специалисты, смертей стало больше из-за жаркой погоды. Именно в этот период фиксируются больше всего летальных исходов.
Между тем, спасатели продолжают профилактические беседы, а также дежурство на воде. За две недели было выявлено больше 6 тысяч человек, купавшихся на неофициальных пляжах и «диких» берегах. Там же составлено более сотни протоколов за распитие спиртного на пляжах.
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