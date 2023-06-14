Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июня 2023 16:34

Омский мэр Шелест намерен искать спонсоров для развития Омской крепости

Градоначальник уже создал совет по развитию из 11 человек, который сам же возглавил
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: минкульт Омской области.

Фото: минкульт Омской области.

На сайте администрации города Омска был опубликован проект постановления о создании совета по развитию «Музея-исторического парка «Омская крепость». Согласно документу, 11 его членов будут всячески трудиться над развитием исторического оазиса. Так в совет вошли мэр Омска Сергей Шелест, который возглавил новый орган, его заместители — вице-мэр Инна Елецкая и директор департамента культуры Олег Федоренко. Секретарем совета назначен действующий директор «Омской крепости» Василий Минин.

Совет намерен содействовать культурной, туристической, просветительской, общественной деятельности учреждения, обесмечивать его материально-техническое развитие, привлекать внебюджетные средства для обеспечения деятельности и развития учреждения и решать многие другие вопросы.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru