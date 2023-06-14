В небе над Омском больше часа наблюдали за самолетом управделами президента РФ

В среду 14 июня 2023 года в 13.26 по местному времени приземлился спецборт из столицы, сообщает сервис по наблюдению за полетами в режиме реального времени Flightrardar24. Речь идет о Ту-204-300 специального летного отряда «Россия». Такие судна создавались по заказу управления делами президента РФ и сейчас обслуживают ведомство.

Как видно из графиков сервиса, он облетел Омск четырежды. При этом борт взлетел в столице в 10.26, а приземлился в Омске 14.16. Время посчитано в одном часовом поясе - омском. То есть приземление состоялось почти 5 часов спустя.

С какой целью борт находится в Омске - не сообщают.

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