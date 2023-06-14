В Омске летом заасфальтруют 37 дорог в частном секторе

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

В Омске эти летом уложат асфальт на 37 участках дорог в частном секторе. На эти цели из городской казны были выделены 80 миллионов рублей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Сергей Шелест.

— 37 участков расположены в частном секторе: это так называемые дороги без твёрдого покрытия — грунтовые, щебёночные и гравийные. Этим летом их отремонтируют и уложат асфальт, — сообщил градоначальник.

Отметим, всего в этом году по адресным программам отремонтируют 177 участков дорог на общей площади более 100 тысяч кв. м.

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