На Ярмарке вакансий в июне омичи смогут найти работу с зарплатой 300 тыс. рублей

Фото: Минтруда Омской области

Тысяча омских работодателей предложат свыше 10 тысяч вакансий на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие пройдет 23 июня в Омске и во всех муниципальных районах.

Омичи смогут выбрать желаемую вакансию из обширного списка сфер деятельности: от здравоохранения и образования до агропромышленного и оборонно-промышленного комплексов.

Омская служба занятости назвала топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий.

Так, зарабатывать 100 – 180 тыс. рублей ежемесячно сможет судовой механик в ПАО «Иртышское пароходство». Вакансия занимает 5-е место.

Получать зарплату до 200 тысяч рублей можно, если устроиться юристом. Правда, разброс в оплате труда в этой сфере гораздо больше: 50 – 200 тыс. рублей. Вакансия занимает 4-ю позицию в рейтинге.

На третьем месте вакансия «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». Зарплата – от 180 до 200 тысяч рублей.

220 тысяч рублей может заработать главный контролер на Омском моторостроительном объединении им. П.И. Баранова. Вакансия занимает 2-е место.

Рассчитывать на самую высокооплачиваемую работу может водитель зерноуборочного комбайна. Его зарплата составит 200 – 300 тысяч рублей. Первое место в рейтинге.

– Сейчас в областном банке вакансий представлено 26,7 тыс. предложений от работодателей. Из них 10 тыс. будут заявлены на масштабной ярмарке трудоустройства. Формат очень удобен для тех, кто ищет работу или думает о смене места работы. В одном месте омичи смогут пройти несколько собеседований с разными работодателями, сравнить условия труда и задать интересующие вопросы. Также соискатели смогут узнать о государственных мерах поддержки, которые действуют на территории региона для безработных и ищущих работу, – отметила руководитель департамента занятости населения Министерства труда и социального развития Омской области Олеся Кайль.

В Омске ознакомиться с вакансиями можно будет в Конгресс-холле по адресу ул. 70 лет Октября, 25/2. Для сельских жителей ярмарки вакансий организуют в районных центрах занятости. Ярмарки начнут работать с 10:00. Более подробная информация представлена на сайте.

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