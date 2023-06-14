В Центральном округе Омска 21 июня на несколько часов отключат холодную воду

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В следующую среду, 21 июня, без холодной воды на несколько часов останутся жители окраины Центрального округа.

С 11:00 до 22:00 21 июня из-за работ по присоединению водопровода на на СНТ «Сибзаводовец» воды не будет в кранах домов, расположенных по следующим адресам:

Улица Герцена, 319;

Улица 35-я Северная, 3а, 54;

Улица Осоавиахимовская, 294, 294а.

В омском водоканале приносят извинения за временные неудобства.

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