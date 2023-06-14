В Омской области обнаружили еще одну лису, зараженную бешенством

В Россельхознадзоре подчеркнули, что Омская область традиционно является территорией, неблагополучной по бешенству.
Фото: Григорий КУБАТЬЯН
В Омской области нашли очередную лису, зараженную бешенством. Ее обнаружили в селе Ульяновка Омского района.
— В связи с заболеванием животного бешенством, указанный населенный пункт объявлен неблагополучным, на его территории введен карантин, проводятся мероприятия, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию бешенства, — сообщили в Управлении Россельхознадзора по Омской области.
Отметим, с начала 2023 года на территории Омской области были зарегистрированы 24 очага бешенства. Для сравнения в 2022 году — пять.
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