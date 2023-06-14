В Омске в микрорайоне «Амурский-2» за 285 миллионов построят дорогу протяженностью 1,3 километра

Фото: Сибдом.ру.

В департаменте строительства администрации Омска сообщили и положительном заключении экспертизы проекта строительства автомобильных дорог в микрорайоне «Амурский-2». Разработка проекта принадлежит застройщику микрорайона - компании «Стройбетон».

Дорогу протяженностью 1,3 километра начнут строить в этом сезоне, а полностью завершат в 2024 году. На нее в рамках федерального проекта «Жилье и городская среда» выделено свыше 284 миллионов рублей. Участок расположен на незастроенной территории между домами № 3 по 1-му Амурскому проезду и № 4 по 2-му Амурскому проезду. Участки будут примыкать к улице 21-я Амурская. Также будут построены тротуары, пешеходные переходы, линии наружного освещения.

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