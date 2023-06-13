В Омской области от укусов клещей пострадали 2496 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Омской области с начала весны 2023 года жертвами клещей стали 2496 человек, среди них 729 детей. От нападения кровососущих страдают как жители Омска, так и сельской местности.

— Обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей. В специализированных лабораториях исследовано 98 % клещей снятых с людей на зараженность вирусом клещевого энцефалита, из них зараженных – 1,8 %; боррелиями – 9,7 %, зараженных возбудителями эрлихиоза - 0,9 %, анаплазмоза человека – 1,0 %. Специалисты ведомства продолжаю проводить исследования клещей с объектов окружающей среды на зараженность вирусом клещевого энцефалита, зараженность составила – 0,5 %, — сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Омской области.

В ведомстве отметили, что основным средством профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. На данный момент привиты 62 тысячи омичей.

Напомним, на прошлой неделе количество, пострадавших от укуса клещей, составило 2107 человек, из них 652 ребенка.

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