Ирина Дубцова впервые исполнила в Омске свою новую песню, посвященную России и СВО

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Масштабные праздничные гуляния, приуроченные ко Дню России, посетили свыше 93 тысяч омичей. Финалом праздника стал концерт Ирины Дубцовой, на котором она исполнила свои хиты, среди которых «Люби меня долго-долго», «О нем», «Давай обнимемся в последний раз», а также свою новую песню «За нас», посвященную России и специальной военной операции.

— Добрый вечер, Омск. Все такие счастливые, улыбчивые, вижу настроение прекрасное. И мне хочется напомнить, что часть моего детства прошла в Омске. Здесь родился и вырос мой папа, здесь живут мои родственники: тётя, дядя, двоюродные брат и сестра, две племянницы, и сегодня они здесь – на концерте. Так что для меня Омск – тоже Родина! Сегодня днем успела погулять в городе и мне хочется сказать, что вы невероятные и очень гостеприимные! — обратилась певица со сцены ко омичам.

Отметим, в Омске в День России прошли сразу три крупных мероприятия — форум «Россия – это мы», фестивали «Безопасный город – безопасные дороги» и «Россия – страна героев».

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