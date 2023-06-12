Виталий Хоценко в День России вручил первые паспорта 28 юным омичам

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Сегодня, 12 июня, в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!» и фестиваля «Россия – страна героев» глава Омской области Виталий Хоценко вручил юным омичам их первые в жизни паспорта. Торжественное мероприятие впервые прошло на Соборной площади в Омске.

Паспорта в День России получили 28 жителей Омской области в возрасте 14 лет. Среди тех, кто получил главный документ в своей жизни, отличники учебы, победители творческих и спортивных состязаний, различных олимпиад, члены РДШ, волонтеры, активисты военно-патриотического движения «Юнармия» и Российского движения детей и молодежи «Движение первых».

Торжественную церемонию, кроме Виталия Хоценко, посетили руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, помощник Полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Дмитрий Колозин.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

— А что такое гражданин? Отечества достойный сын. Я думаю, многие знают слова поэта Николая Некрасова. Вы представляете, какое волнение сейчас чувствуют ребята, которым в День России перед согражданами нашей страны , жителями Омска вручают их первые паспорта. Это дорога во взрослую жизнь, где вы сами будете определять, кем станете. Хочу вам пожелать быть достойными гражданами своего государства, ценить и беречь нашу Россию и не забывать о своих родителях. С праздником вас, ребята! — сказал глава региона.

Вместе с паспортом молодым омичам была вручили Конституцию Российской Федерации. Еще один подарок ребята получили от общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Омской области — брендированные обложки на паспорт и нагрудные значки.

Отметим, ранее церемония вручения паспортов лучшим представителям молодого поколения региона проводилась в здании Заксобрания Омской области. Предложение проводить ее под открытым небом запустило «Движение первых».