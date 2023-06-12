35-летняя женщина умерла после ДТП в Крутинском районе Омской области

Фото: Госавтоинспекция

После ДТП в Крутинском районе Омской области умерла 35-летняя женщина. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Инцидент произошел накануне около полуночи на улице Комсомольской. 20-летний водитель за рулем «Лифан» сбил двух пешеходов, которые шли по проезжей части.

Женщина скончалась еще до приезда скорой, а вот второй участник ДТП был госпитализирован. Полиция проводит проверку.

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