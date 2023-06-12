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НовостиОбщество12 июня 2023 6:22

Новый детский сад появится на улице Завертяева в Омске

ольное учреждение будет рассчитано на 310 мест
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске на улице Завертяева появится новый детский сад. Департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешительные документы на возведение здания.

Трехэтажное дошкольное учреждение будет рассчитано на 310 мест. Площадь составит 7759,4 квадратных метра.

Застройщиком выступает департамент строительства мэрии Омска. Объект уже получил положительное заключение экспертизы.

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