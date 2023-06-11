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НовостиОбщество11 июня 2023 13:04

В Омской области с 12 по 14 июня прогнозируют заморозки до -5 градусов

Об опасном природном явлении предупреждает МЧС
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночные часы с 12 по 14 июня местами по Омской области синоптики прогнозируют заморозки на почве и в травостое до 0...-5 градусов.

В связи с опасным природным явлением ГУ МЧС по Омской области рекомендует садоводам накрыть сельхозкультуры полимерной пленкой или нетканым материалом.

— Пешеходам следует быть внимательными при переходе дорог и улиц, а водителям — строго соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров, — отмечают в ведомстве.

При возникновении происшествий и ЧС необходимо немедленно сообщать о них по телефону 101.

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