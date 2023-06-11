Жителей Омска предупреждают о магнитной буре, которая ожидается 18 июня

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН опубликовала прогноз магнитных бурь на 27 дней в Омске.

Согласно данным специалистов, в Омске в следующее воскресенья, 18 июня, ожидается слабая магнитная буря. Кроме того, магнитосфера будет возбужденной 12, 19, 20 и 28 июня. Это также ничего хорошего не предвещает.

Напомним, в дни магнитных бурь метеозависимым омичам следует оградить себя от стрессов и нагрузок. Специалисты также рекомендуют пить как можно больше воды и употреблять меньше соли и спиртных напитков. Возмущения магнитосферы могут сказаться и на работе электроприборов.

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