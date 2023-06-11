Четырехдневная рабочая неделя в Омской области начнется с похолодания до +15 и дождя

Фото: Иван МАКЕЕВ

Четырехдневная рабочая неделя в Омской области начнется с небольшого похолодания до +15 градусов и дождя. Синоптики также прогнозируют заморозки на почве до 0...-5 градусов.

Во вторник, 13 июня, в ночные часы ожидается +6...+11, местами до +1 градуса. Днем температура воздуха составит +15...+20 градусов. Местами по Омской области во второй половине дня пройдет небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный со скоростью 5-13 метров в секунду.

В среду, 14 июня, погода в Омске и области особых сюрпризов не принесет: осадков не ожидается, воздух днем прогреется до +20...+25 градусов. В ночные часы столбик термометра покажет от +2...+7 градусов. Ветер северо-западный, юго-западный от 5 до 12 метров в секунду.

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