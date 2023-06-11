В Омске подросток угодил в больницу после падения с самоката

Фото: Яна АСТАХОВА

В Омске для еще одного подростка катание на электросамокате закончилось травмами. К счастью, все оказалось не так плачевно.

Как рассказали в пресс-службе регионального минздрава, юный омич ехал на самокате, но в один момент не поделил дорогу с пешеходом, столкнулся с ним и упал. Через 17 минут на место происшествия прибыла «скорая», которая доставила его в одну из городских больниц.

Медики осмотрели пострадавшего, оказали всю необходимую помощью, а затем отпустили его домой. Подросток отделался лишь несколькими ссадинами.

Отметим, в Омске с начала весны в авариях с участием двухколесного транспорта пострадали уже несколько детей. Так, ранее девочка после неудачного падения с самоката едва не осталась без фаланги пальца на руке. Ей потребовалась операция, а потом еще и кожная пластика.

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