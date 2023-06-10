В мае в Омске зафиксировали повышенные показатели загрязнения воздуха

Фото: Обь-Иртышское УГМС.

Обь-Иртышское УГМС оценило уровень загрязнения воздуха в Омске в мае 2023 года как повышенный. Отчет опубликован на сайте ведомства. В воздухе Ленинского, Октябрьского и Советского округов зафиксировали избыточную концентрацию пыли.

При этом в Кировском и Центральном округах превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано.

Отметим, что в предыдущем апреле загрязнение воздуха оценили чуть лучше, присвоив высокий уровень. Тогда было зарегистрировано 19 случаев загрязнения воздуха пылью, а не по 1, как сейчас. Большинство из этих случаев пришлось на Октябрьский округ.

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