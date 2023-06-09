В Омске пенсионер на «Сузуки» сбил 9-летнюю девочку на «пешеходнике» на Крупской

Фото: Госавтоинспекция.

В Омске сегодня утром, 9 июня, на улице Крупской пенсионер на иномарке сбил 9-летную школьницу.

По предварительной версии, 66-летний водитель автомобиля «Сузуки Гранд Витара» двигался по улице Крупской со стороны улицы Перелета. В районе дома № 7 кор. 1 при повороте налево врезался в 9-летнюю девочку, переходящую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП школьница получила травмы. Ее доставили в медицинское учреждение.

Окончательные причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.

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