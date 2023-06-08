Выставка «АгроОмск» пройдет с 24 по 30 июля

Фото: Пресс-служба администрации Омской области
С 24 по 30 июля пройдет выставка «АгроОмск». Врио губернатора Виталий Хоценко подписал соответствующее распоряжение.
Согласно документу, создан организационный комитет по проведение масштабного мероприятия. По традиции оно будет разделено на две части: официальная – для деловых переговоров и неофициальная – для омичей гостей города.
Отметим, что председателем организационного комитета назначен первый вице-губернатор Валерий Бойко.
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