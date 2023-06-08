Константин Емельянов возглавил управление миграции УМВД России по Омской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Управление миграции УМВД России по Омской области возглавил Константин Емельянов. Об этом сообщают «Коммерческие вести».

Новый руководитель получил должность в мае 2023 года, правда, информация об этом не афишировалась. Издание полагает, что это может быть связано с рядом уголовных дел, которые за последнее время заводятся на сотрудников МВД.

К слову, Емельянов не раз исполнял обязанности руководителя этого подразделения, находясь в должности заместителя.

Про нового главу известно, что он коренной омич. Окончил Омскую академию МВД. В органах внутренних дел служит с 1993 года.

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