Хоценко представили проект нового импортозамещающего производства технических жидкостей в Омской области

В правительстве Омской области под председательством главы региона состоялось заседание экспертного совета особой экономической зоны «Авангард». Резидентом ОЭЗ планирует стать Омский завод масел и смазочно-охлаждающих жидкостей. Проект предполагает создание в северной промзоне Омска нового производства на 50 рабочих мест. Объём инвестиций — более 120 млн рублей.

Как рассказал представитель завода Дмитрий Князев, донорской компанией в рамках реализации проекта выступит возглавляемая им научно-производственная фирма «Акрил» — производитель масел и смазочно-охлаждающих жидкостей для металлообработки. Выпускаемые компанией технические жидкости под маркой Sinertek существенно превосходят большинство продуктов на рынке. Получен универсальный продукт, подходящий для всех видов обработки металла резанием. Выпускать аналогичную продукцию планируют и в Омске. При соблюдении составленного графика завод может быть построен уже к концу 2025 года. - Прошу все задействованные ведомства и организации оказать содействие в реализации проекта, чтобы инвесторы могли оперативно выйти на площадку и начать строительство, создать эффективное предприятие, набрать людей для него и обеспечить им достойную заработную плату, — откликнулся Виталий Хоценко. Резидентами ОЭЗ «Авангард» признаны 4 компании: Омский электротехнический завод, Завод графитированных электродов, Омский завод бисфенола, а также Единый региональный центр обработки промышленных отходов. Заявленный объем инвестиций по проектам особой экономической зоны в общей сложности уже превышает 45 млрд рублей. Новые мощности обеспечат около 700 новых рабочих мест.