На 62-м году жизни не стало главного болельщика омского «Авангарда»

Фото: Иван МАКЕЕВ
Главного болельщика омского «Авангарда» Александра Машинского не стало на 62-м году жизни. Об этом сообщает телеграмм-канал фанатского сектора.
Многие помнят его под именем «Патриарх». Он руководил областной организацией «Болельщики хоккейного клуба «Авангард» в период с 2000 по 2006 год.
Похороны фаната прошли в городе Муроме Владимирской области, где последние годы он проживал вместе с семьей.
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