Дмитрий Голованов забрал мандат Динара Курманова в Заксобрании Омской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Заксобрании Омской области мандат Динара Курманова забрал Дмитрий Голованов. Такое решение было принято на пленарном заседании регионального парламента.

Напомним, что Курманов покинул Заксобрание сравнительно недавно в связи с назначением на должность министра транспорта и дорожного хозяйства Омской области.

А вот Дмитрий Голованов возглавляет Омский экспериментального завода. Отмечается, что решение принял региональный политсовет «Единой России». 1 июня это решение поддержала избирательная комиссия Омской области.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru