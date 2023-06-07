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НовостиОбщество7 июня 2023 11:10

В Омске отремонтируют подземный переход у кинотеатра «Маяковский» за 2,8 млн рублей

На фасадах перехода появится гранитная плитка
Елена УРМАНОВА
Фото: 2ГИС

Фото: 2ГИС

Стали известны итоги конкурса по определению подрядчика, который отремонтирует подземный переход у кинотеатра «Маяковский». Организатором конкурса выступило Бюджетное учреждение города Омска «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства».

Начальная цена контракта была заявлена в 4,1 млн рублей. Однако в ходе торгов цена снизилась до 2,8 млн рублей.

Подземный переход у «Маяковского» построили еще в конце 70-х годов 20-го века. В рамках ремонта фасады перехода облицуют гранитной плиткой. Подрядчик должен завершить работы до 1 августа 2023 года.

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