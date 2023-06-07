В Омске из-за капремонта изменится режим работы городской поликлиники №6

Фотограф: 2ГИС

В связи с проведением капитального ремонта, Городская поликлиника №6 на Фугенфирова,10 временно перестанет принимать пациентов. Такая информация появилась в официальной группе учреждения.

С 8 по 9 июня и с 13 по 16 июня пациентов переведут к участковым терапевтам двух филиалов: на улицу 2-я Любинская и Верхнеднепровская. Во второй филиал также можно обратиться, если нужен процедурный кабинет.

Однако пациентам, желающим пройти в этот период флюорографию, придется ехать в городскую поликлинику №4 (на правый берег). Прием будет вестись в порядке живой очереди.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru