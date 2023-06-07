В Омске из-за капремонта изменится режим работы городской поликлиники №6

Фотограф: 2ГИС
В связи с проведением капитального ремонта, Городская поликлиника №6 на Фугенфирова,10 временно перестанет принимать пациентов. Такая информация появилась в официальной группе учреждения.
С 8 по 9 июня и с 13 по 16 июня пациентов переведут к участковым терапевтам двух филиалов: на улицу 2-я Любинская и Верхнеднепровская. Во второй филиал также можно обратиться, если нужен процедурный кабинет.
Однако пациентам, желающим пройти в этот период флюорографию, придется ехать в городскую поликлинику №4 (на правый берег). Прием будет вестись в порядке живой очереди.
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