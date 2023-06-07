В Омске сеть клиник готова взять на работу врача-ортопеда за 800 тысяч рублей в месяц

Фото: Даниил ОПАРИН

Сервис «Зарплата.ру» сообщает о выскооплачиваемых вакансиях июня. Сейчас открыт прием сотрудников в федеральную сеть стоматологических клиник, где врачу-ортопеду готовы платить 800 тысяч рублей. Кандидат должен иметь опыт работы от 2 лет, действующий сертификат по специальности «хирургия» и владеть современной аппаратурой.

Намного меньше предлагают правильщику - до 350 тысяч рублей. Такой сотрудник должен будет шлифовать полусухую стяжку пола. Требуемый опыт работы составляет от одного года.

И, наконгец, по вакансии на третьей строчке рейтинга готовы платить только 150 тысяч рублей. Компания ищет руководителя контактного центра. Соискатель будет управлять отделом, контролировать и повышать качество работы операторов.

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