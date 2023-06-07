В этом году в Омской области потратят 20 миллионов рублей на ремонт противотуберкулезных центров

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Омский минздрав сообщил, что в этом году бедт потрачено около 20 миллионов рублей на ремонт и оснащение противотуберкулезных больниц - сумма выделена, торго уже идут. Средства пойдут на закупку современного оборудования для клинического противотуберкулезного диспансера и аналогичного учреждения под номером 4, специализированной детской туберкулезной больницы и детского легочно-туберкулезного санатория.

Также в минздраве поясняют, что выделено почти 5 млн рублей на капитальные ремонты учреждений фтизиатрической службы. Ранее в эту сферы были направлены10 млн рублей. На эти деньги в больницах сумели обновить крыши, крыльцо, лестницы и системы пожарной безопасности.

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