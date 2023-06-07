Матвиенко обсудила с омским врио губернатора ситуацию с безработицей в регионе

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

На минувшей встрече в Москве врио губернатора Омской области Виталий Хоценко обсудил с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко ряд ключевых вопросов о регионе. В частности, Матвиенко отметила, что на предприятиях наращивают объемы производства и количество рабочих мест. В свою очередь, Виталий Хоценко рассказал, что промышленность Омской области увеличивает выпуск своей продукции и полностью отвечает вызовам современности.

- Омская промышленность справляется с поставленными задачами. Ряд омских предприятий увеличили выпуск продукции, — подчеркнул Хоценко. Отметим, индекс промышленного производства в Омской области на 7% выше показателя по стране.

Также Матвиенко интересовалась ходом проведения весенних полевых работ, объемом засеянных площадей, наличием у региональных аграриев посевного материала, моторного топлива и доступностью запасных частей.

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