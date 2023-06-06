В Омской области посевы могут погибнуть из-за суховея

Фото: Мария ЛЕНЦ
С начала июня в 26 районах Омской области на полях наблюдается суховей. Синоптики предупреждают, что такое метеорологическое явление может быть крайне опасным для озимых культур в период цветения.
Причина суховеев – жаркая погода (температура выше +25 градусов), засуха и сильный ветер. Суховей может нанести серьезный вред сельскому хозяйству, ведь он уничтожает плодородный слой почв. Степень ущерба зависит от того, сколько времени продлится такое явление.
Напомним, что, про прогнозам, в Омске жара спадёт только в четверг, 8 июня.
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