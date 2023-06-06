В Омской области посевы могут погибнуть из-за суховея

Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала июня в 26 районах Омской области на полях наблюдается суховей. Синоптики предупреждают, что такое метеорологическое явление может быть крайне опасным для озимых культур в период цветения.

Причина суховеев – жаркая погода (температура выше +25 градусов), засуха и сильный ветер. Суховей может нанести серьезный вред сельскому хозяйству, ведь он уничтожает плодородный слой почв. Степень ущерба зависит от того, сколько времени продлится такое явление.

Напомним, что, про прогнозам, в Омске жара спадёт только в четверг, 8 июня.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru