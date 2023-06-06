Омская мэрия выставила на аукцион два земельных участка для создания платных парковок

Омская мэрия объявила аукцион на право аренды двух земельных участков в Центральных округе под размещение платной или бесплатной парковки.

Первый участок расположен в районе дома № 9 по Газетному переулку. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок площадью 1368 кв. м. составит 306,2 тыс. рублей. Cрок действия договора аренды — 5 лет.

Второй участок для размещения автомобильной парковки находится по улице Арктической. Его площадь — 1359 кв. м. Размер арендной платы стартует от 304,7 тыс. рублей. Договор аренды также рассчитан на 5 лет.

— Департамент архитектуры и градостроительства провёл большую работу по реализации на территории Омска пилотного проекта по организации платных парковок. Для размещения стоянок транспортных средств мы рассматривали возможность вовлечения в оборот земельных участков, освобождённых после сноса ветхого и аварийного жилья. Так, например, на предлагаемом земельном участке по улице Арктической ранее располагался аварийный многоквартирный жилой дом, который в настоящее время расселён и снесён, — рассказала начальник управления землеустройства департамента архитектуры и градостроительства Ольга Филатова.

Аукцион пройдет в электронной форме на площадке РТС-тендер 10 июля 2023 года. Заявки принимают до 12 часов 5 июля 2023 года.

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