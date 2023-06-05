Парковку автомобилей запретят на улице 10 лет Октября в районе омского виадука

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В районе омского виадука на улице 10 лет Октября запретят парковку автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничения для автомобилистов водятся в районе строений 180/2 и 180/1. Такая мера должна снизить заторы на дороге.

В ближайшее время на участке установят дополнительные знаки и таблички – 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».

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