Парковку автомобилей запретят на улице 10 лет Октября в районе омского виадука

Фото: пресс-служба администрации города Омска
В районе омского виадука на улице 10 лет Октября запретят парковку автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Ограничения для автомобилистов водятся в районе строений 180/2 и 180/1. Такая мера должна снизить заторы на дороге.
В ближайшее время на участке установят дополнительные знаки и таблички – 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».
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