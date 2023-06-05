В Омске в аномальную жару регулярно охлаждают асфальт и чаще поливают цветы

Фото: пресс-центр администрации города Омска

Аномально жаркая погода негативно сказывается не только на самочувствии омичей, но и на состоянии дорог. Под воздействием высоких температур асфальт буквально плавится, становится пластичным и может деформироваться. Чтобы этого не произошло, дорожные службы регулярно охлаждают перегруженные магистрали с помощью поливомоечной спецтехники.

В дополнительном поливе нуждаются также зеленые насаждения. Работники «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» с раннего утра поливают деревья, кустарники и газоны там, где нет стационарного летнего водопровода.

Кроме того, «УДХБ» проводит комплекс работ по летнему содержанию улично-дорожной сети. Работники осуществляют мойку бордюров и ограждений, уборку прибордюрных зон, аварийно-восстановительный ремонт, следят за работой фонтанов и состоянием городских пляжей, убирают мусор в скверах, вдоль дорог и на территориях санплощадок в частном секторе, выполняют ремонт светофоров, ограждений, плиточных покрытий.

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