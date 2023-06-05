В Омской области сбили 16-летнего водителя мопеда

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В воскресенье, 4 июня, в 20:50 в часть ОМВД России по Саргатскому району поступила информация о ДТП с участием несовершеннолетнего. Об этом сообщает УГИБДД России по Омской области.

По предварительным данным, в поселке Саргатское, в районе перекрестка улиц Октябрьской и Кооперативной 20-летний водитель машины ВАЗ-2107 врезался в мопед Racer.

За рулем мопеда был 16-летний парень. Подростку понадобилась помощь медиков.

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