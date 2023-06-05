Аномальная жара покинет Омскую область только 8 июня

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Небывалая жара, на 10 градусов выше климатической нормы, установилась в Омске почти неделю назад. И продлится еще пару дней. С 30 мая в регионе средняя дневная температура составляет от +33 до +37 градусов. Самым жарким выдался понедельник 4 июня, когда столбики термометра доползли до +39, а местами до +41 градуса.

Из-за высоких температур набравшие цвет деревья почти мгновенно высохли и осыпались, растеряв всю красоту. При этом уже в первые дни июня город начинает окутывать смог из-за частых пожаров, а вдоль дорог оседает пух с тополей.

Спад марева прогнозируют в четверг – 8 июня. В этот день синоптики обещают дождь, грозу и температуру воздуха в пределах +28…+30 градусов. На следующий день установится обычный летний день – до +24…+25 градусов, без затяжных осадков.

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