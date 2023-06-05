Хоценко и Спиваков обсудили сохранение конкурса скрипачей имени Юрия Янкелевича в Омске

Фото: телеграм-канал Виталий Хоценко

Сохранение конкурса скрипачей имени Юрия Янкелевича в Омске обсудил врио губернатора Виталий Хоценко и российский дирижер Владимир Спиваков. Впечатлениями поделился глава региона в своем телеграм-канале.

- В Омске завершился четырехдневный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…». Поблагодарил маэстро за эмоции, которые он из года в год дарит жителям Омской области. Фестиваль в этом году посетили более 4,5 тысяч зрителей, - написал Хоценко.

На закрытие четырехдневного марафона руководитель области пришел вместе с супругой. Но несмотря на семейный вечер Хоценко успел обсудить со Спиваковым продолжение сотрудничества.

Фото: телеграм-канал Виталий Хоценко

- Обсудили с Владимиром Теодоровичем и будущее международного конкурса скрипачей имени Юрия Янкелевича, который поставил на крыло очень много молодых талантов. Приложим все необходимые усилия, чтобы этот конкурс в Омске продолжил жить, - написал врио губернатора.

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