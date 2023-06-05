38-летний омич погиб в котловане в Больших Полях

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Больших Полях в котловане погиб 38-летний омич. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.

Всё произошло 4 июня. В один из самых жарких дней лета в регионе произошло уже три смерти на воде. Трагичные события происходят из-за неосмотрительности самих людей.

Между тем, в полиции призывают жителей региона не отдыхать на стихийных пляжах и не купаться в неустановленных местах. Там не работают спасатели, а также нет возможности оказать первую медицинскую помощь.

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