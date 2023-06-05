В Омской области в середине недели ожидаются ливни, гроза и до +39 градусов

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Омской области в середине недели ожидаются кратковременные дожди и гроза. При этом аномально жаркая погода сохранится: столбик термометра покажет до +38 градусов.

Так, сегодня, 5 июня, днем воздух прогреется до +33...+38 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный со скоростью 7-12 метров в секунду.

Во вторник, 6 июня, в ночные часы от +17 до +22 градусов и без осадков. Днем температура воздуха составит от +34 до +39 градусов. Местами кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-восточный от 7 до 12 метров в секунду.

В среду, 7 июня, погода в Омске и области существенно не изменится, разве что станет чуть свежее из-за дождя. Так, ночью ожидается от +18 до +23 градусов. Днем будет до +33...+38 градусов, а местами чуть прохладнее — до +26...+31 градуса. В течение суток возможны осадки в виде кратковременного дождя, гроза. Ветер южный, юго-восточный скоростью 6-11 метров в секунду. При грозе порывы до 17 метров в секунду.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru