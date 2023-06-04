Концерт Ольги Бузовой в омском парке «Вокруг света» посетили 30 тысяч омичей

Фото: телеграм-канал парка «Вокруг света».

В субботу, 3 июня, 30 тысяч омичей посетили бесплатный концерт Ольги Бузовой в честь дня рождения парка «Вокруг света». Такие цифры приводит сама исполнительница.

— Больше 30 тысяч горящих сердец. Этот день останется в памяти навсегда. Спасибо, Ваша Оля, — написала в своем телеграм-канале Бузова.

Отметим, в день рождения парка развлечений «Вокруг света» для омичей также бесплатно выступила группа «Градусы».

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