В Омской области за минувшие сутки утонули три человека, в том числе двое детей

В Омской области за минувшие сутки утонули три человека, двое из них — дети. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Так, в Любинском районе в колесе трактора, заполненном водой, утонул 2-летний мальчик. В Полтавском районе для 12-летнего школьника смертельным стало купание в котловане. В омском микрорайоне Большие поля утонул 37-летний мужчина.

В полиции омичам настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасности: не купаться в непредназначенных для этого местах; не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов; не плавать в состоянии алкогольного опьянения.

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