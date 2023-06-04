В Омске в дни аномальной жары вновь объявили режим НМУ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске сегодня, 4 июня, в очередной раз был объявлен режим НМУ первой степени опасности. Неприятные запахи можно было ощутить в различных частях города.

По информации синоптиков, на территории Омска и области вплоть до 12:00 наблюдались неблагоприятные метеорологические условия, способствующие рассеиванию вредных примесей в воздухе.

О повышенной концентрации каких-либо определенных веществ в воздухе пока не сообщается.

Отметим, в Омске в ближайшие дни сохранится аномально жаркая и сухая погода. Как ранее сообщали в Обь-Иртышском УГМС, температура воздуха на территории Омской области может достигнуть +37 градусов.

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