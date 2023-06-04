При столкновении иномарки с «Волгой» на трассе под Омском пострадали двое детей

Фото: пресс-служба УМВД Россси по Омской области.

Сегодня ночью, 4 июня, на трассе под Омском «Тойота» влетела в «Волгу», стоящую на дороге. В результате ДТП пострадали два ребенка.

— Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Тойота», женщина 1989 г.р., двигаясь по автодороге Омск–Тара, в районе 49-го километра допустила наезд на стоящий на проезжей части автомобиль ГАЗ-3110 под управлением мужчины 1969 г.р, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

В результате аварии помощь медиков понадобилась пассажирам «Тойоты» — 10-летнему и 14-летнему мальчикам.

Окончательные причины и обстоятельства происшествия полицейские установят в ходе проверки.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru