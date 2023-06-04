Сегодня из Омска в Стаханов отправили фуру с гуманитарным грузом от Омской епархии

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Сегодня, 4 июня, в праздник Святой Троицы, из Омска в Стаханов отправили очередную фуру с гуманитарной помощью от правительства региона и Омской епархии. Фуру с грузом перед выездом освятил Митрополит Омский и Таврический Владимир.

На средства общецерковного сбора для жителей подшефного Стаханова были закуплены медикаменты и медицинское оборудование для больницы, стройматериалы, детское питание, а также экипировка, в том числе белье и термобелье, носки, балаклавы, иконы и религиозная литература для наших бойцов.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

В отправке груза принял участие, кроме представителей епархии, и мэр Омска Сергей Шелест.

— Мы не первый раз отправляем гуманитарный груз жителям Луганской Народной Республики. Нужно сказать огромное спасибо Омской епархии. Она совместно с прихожанами организовала и приняла активное участие в формировании этого сбора. Здесь медикаменты, оборудование, продукты. Все было собрано по заявкам бойцов, которые находятся в Луганской Народной Республики, — отметил градоначальник.

Напомним, Стаханов является подщефным городом Омской области с 29 июля 2022 года. В восстановлении города принимают омские аварийные бригады. Так, в Стаханове этой весной работали сотрудники муниципальной «Тепловой компании».

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