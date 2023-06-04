Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+35°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 июня 2023 7:24

В реке на севере Омской области утонул 16-летний подросток

По факту случившегося следком завел уголовное дело
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Иллюстративное фото.

Иллюстративное фото.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В севере Омской области утонул 16-летний подросток. Трагедия произошла в минувшую субботу, 3 июня.

— 3 июня около 20 часов на дамбе на реке Ук около с. Больше Уки утонул 16-летний подросток. Он купался вместе со взрослыми родственниками и другими детьми в неприспособленном для купания месте, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

По факту случившегося заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства гибели подростка и круг лиц, на которых лежит обязанность по защите жизни и здоровья несовершеннолетних.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru