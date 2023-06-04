В реке на севере Омской области утонул 16-летний подросток

Иллюстративное фото. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В севере Омской области утонул 16-летний подросток. Трагедия произошла в минувшую субботу, 3 июня.

— 3 июня около 20 часов на дамбе на реке Ук около с. Больше Уки утонул 16-летний подросток. Он купался вместе со взрослыми родственниками и другими детьми в неприспособленном для купания месте, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

По факту случившегося заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства гибели подростка и круг лиц, на которых лежит обязанность по защите жизни и здоровья несовершеннолетних.

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