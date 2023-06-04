Врио губернатора Виталий Хоценко дал старт туристическому сезону в Омской области

Фото:пресс-служба правительства Омской области.

Временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Хоценко дал летнему туристическому сезону в Омской области.

В субботу, 3 июня, в самом центре Омска на улице Музейной состоялось торжественное открытие туристского сезона «Любинский.Travel». В выставке приняли участие представители 18 муниципальный районов Омской области, туристических компаний, а также производители сувениров . С локациями ярмарки ознакомился и глава региона вместе со своей семьей — супругой и дочерью.

— Вы знаете, отдыхать нужно дома. Наша страна богата людьми, природными ресурсами, историей, культурой, спортом. И конечно, наша область, наш Омск не исключение — мы точно передовики. И те события, которые мы проводим в течение года — велогонки, забеги и другие мероприятия — только подтверждают, что мы стремимся стать туристической столицей Сибири. Мы сегодня славимся пятью озерами Муромцевского района, рыбными озерами в Крутинском районе, зоопарком в Большеречье, в Омске у нас тоже много чего интересного, что можно посмотреть — наши музеи, театры, филармония. Омская область — это супертуристический регион. Поздравляю всех с открытием туристического сезона! — сказал Хоценко.

Виталий Хоценко и министр культуры Омской области Юрий Трофимов также открыли чемодан туриста — символ туристского сезона 2023.

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