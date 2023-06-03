Культура в цифрах: 10 спектаклей фестиваля «Золотая маска» посетили 4,5 тысячи омичей

Фото: Пресс-служба Минкульта

В Омске прошел 12-й театральный фестиваль «Золотая маска». Как рассказали в пресс-службе минкульта, с 25 мая по 2 июня спектакли фестиваля посетили 4,5 тысячи омичей. Всего в 2023 году за 8 дней в рамках фестиваля вниманию омских театралов организаторы представили 10 спектаклей.

Открыл фестиваль с 25 по 26 мая новый спектакль Московского ТЮЗа режиссера Камы Гинкаса «Отец Сергий». Продолжил программу 27 и 28 мая Театр кукол Республики Карелия, предложив новое авторское видение гоголевской комедии «Ревизор» на сцене Театра кукол, актера и маски «Арлекин». Искрометная постановка Петра Фоменко «Волки и овцы» порадовала омских зрителей 28 и 29 мая. А 31 мая и 1 июня Центральный театр кукол имени С. В. Образцова показал свой удивительный спектакль «Я — Сергей Образцов». И под занавес фестиваля, 1 и 2 июня, МХТ им. Чехова представил сценическую версия известного фильма Вуди Аллена «Мужья и жены».

Омских зрителей не испугали даже цены на билеты, доходившие порой до 8 тысяч рублей. К слову, по сравнению с прошлым годом, максимальная стоимость билетов на спектакли фестиваля в этом сезоне выросла на 3 тысячи рублей. А самые дешевые билеты можно было приобрести за 400 рублей.