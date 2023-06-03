В Омской области насчитали более 600 опасных для купания мест

Фото: Елена УРМАНОВА

В Омской области находится порядка 600 несанкционированных мест для купания, причем 90 из них – в черте города. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Купаться в таких опасных местах строго запрещено. Ведь в непредусмотренных для этого опасных местах чаще всего случаются несчастные случаи. Однако часто любителей пляжного отдыха это не останавливает.

Между тем, региональное МЧС напоминает, что отдых без вреда для жизни и здоровья возможен только на официальных пляжах. Омичей просят не купаться в несанкционированных местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Опасно также находиться в воде вблизи судов.

Отметим, что пляжный сезон в Омске стартовал 1 июня. Завершится он 1 сентября. В этом году в летний период омичей ждут пять городских муниципальных пляжей: «Центральный-1», «Центральный-2», «Советский», «Кировский» и «Первомайский». На каждом из них есть обученные спасатели, которые обладают навыками спасения и оказания первой доврачебной помощи.