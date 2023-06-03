Сергей Шелест: «Эти ребята мужественно и стойко защищали интересы нашей страны»

Фото: пресс-центр администрации города Омска

Сегодня, 3 июня, на стадионе школы № 81 прошел турнир по мини-футболу, посвященный памяти ее выпускников-участников специальной военной операции: Никиты Калягина, Дмитрия Кондрашова и Дмитрия Тучина. Об этом сообщили в пресс-центре администрации города Омска.

– Эти трое ребят плечом к плечу с такими же ребятами со всей России мужественно и стойко защищали интересы нашей страны в ходе специальной военной операции, – написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

В матче приняли участие ветераны ФК «Сокол», команды «Стройбетоновцы», «Первокирпичный», «Выпускники СОШ № 81». На турнире присутствовали родители погибших ребят.

Помощь в организации мероприятия оказал меценат школы – генеральный директор ГК «Стройбетон» Александр Сасин.

– Знаю, что для Александра Сергеевича повестка, связанная с СВО непроходная. Предприятия, входящие в группу компаний под его руководством, помогали налаживать быт в палаточном лагере в Черемушках прошлой осенью; участвуют в сборе гуманитарной помощи; поддерживают семьи участников спецоперации. И я уверен, эта история будет продолжаться до тех пор, пока она нужна, – отметил Сергей Шелест.

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