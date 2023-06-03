«Не дороги, а направления»: Виталий Хоценко подвел итоги рабочей поездки в Таврический район

Подошла к концу рабочая поездка врио губернатора региона в Таврический муниципальный район. Виталий Хоценко оценил перспективы развития района. По его мнению, район имеет хорошие перспективы для привлечения крупных инвесторов. Также он пообещал оказать содействие сельхозпредприятиям.

– Тем, кто хочет работать, будем помогать — решать вопросы с землёй, чтобы фермеры могли расширяться, повышать урожайность, выпускать больше востребованной продукции. Здесь есть хорошие возможности для привлечения крупных инвесторов, которые будут заниматься овощами закрытого грунта. Пока это идея, которая в перспективе может стать проектом, — отметил глава региона.

Не оставил без внимания Виталий Хоценко и тему дорог. Глава региона сделал акцент и на популяризации хоккея: в каждом райцентре должен быть свой хоккейный корт.

– Капитального ремонта дорожного полотна в районе не было десятилетиями. Дорога, которая ведет в Харламовку, и дорога в Луговое — не вызывают беспокойства. За 2 года мы приведем здесь в порядок 38 км дорог. На некоторых участках встречались не дороги, а направления — по-другому их не назовёшь. Так быть не должно — мы сделаем их качественными и безопасными. Ещё одна важная задача на ближайшую пятилетку — в каждом райцентре построить хоккейный корт. Хоккей у нас любят. Такие объекты нам нужны — на это выделим средства из областного бюджета, — пообещал Хоценко.

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