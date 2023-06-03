Виталий Хоценко с женой и дочкой принял участие в «ВелоОмске-2023»

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Сегодня, 3 июня, в Омске прошел XXIV культурно-спортивный праздник «ВелоОмск-2023». На массовом заезде на 12 км собралось 4 тыс. человек: это рекордное количество участников. В велогонке приняли участие семья врио губернатора Виталия Хоценко, а также министры и депутаты.

– Велосипед — сегодня самый прогрессивный вид транспорта. Его выбирают люди, которые заботятся о своём здоровье и экологии большого города, – сказал Виталий Хоценко на открытии. – В Омске любят велоспорт. Вы знаете, что у нас есть велотрек один из трех, который существует в России. У нас более 2 тысяч человек профессионально занимаются велоспортом, а любителей сосчитать невозможно.

Глава региона пообещал при благоустройстве города обустроить велодорожки на «Зеленом острове», на Левобережье и на других площадках.

В рамках «ВелоОмска-2023» также прошел заезд на 200 метров для лиц с ограниченными физическими возможностями, которые передвигаются на колясках.

Состоялись и официальные соревнования, такие как групповая гонка «Тур надежд» на 30 км и статусные соревнования по молодой олимпийской велосипедной дисциплине ВМХ-фристайл-парк, которые проходят в рамках мероприятия второй год.

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